Развалился на ходу: почему автобренд Seres требует ₽12,5 млн за ИИ-ролик с машиной

В Китае разгорелся громкий судебный скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта и дезинформацией в автосфере. Автомобильный бренд Seres подал официальный иск против блогера, разместившего фейковое видео, на котором электромобиль Aito якобы рассыпается прямо во время движения. За защиту репутации марка требует компенсацию в размере 1 млн юаней (порядка ₽12,5 млн) и публичных извинений. Издание ITHome выяснило, почему автор фейка оправдывается развлекательным контентом и как автогиганты поднебесной борются с ИИ-дипфейками. Об этом пишет автомобильное издание За рулем .

ИИ-сгенерированный фейк: видео на 3 тысячи просмотров обернулось судом

Причиной судебного разбирательства стал видеоролик в соцсетях, демонстрирующий якобы катастрофические дефекты сборки и систем безопасности автомобилей Aito.

Несмотря на то, что ролик успел собрать скромные три тысячи просмотров, представители бренда Seres отреагировали жестко. В компании заявили, что видео формирует у покупателей ложное представление о критической опасности машин и наносит прямой ущерб имиджу марки.

Оправдания блогера: развлекательный контент и 1 млн юаней штрафа

В ответ на судебный иск автор фейка заявил, что сгенерировал ролик с помощью нейросетей исключительно в юмористических целях.

Блогер подчеркнул, что видео не претендовало на экспертность или достоверность, и уже полностью удалил контент из публичного доступа. Однако Seres не намерена отзывать иск, настаивая на выплате 1 млн юаней (около ₽12,5 млн) и публичном признании вины.

Защита бренда: как автопроизводители Китая борятся с фейками

Данный судебный процесс стал наглядным прецедентом жесткой борьбы китайских автоконцернов со сгенерированной дезинформацией.