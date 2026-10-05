Каждый второй работодатель в РФ одобряет нейросети при составлении резюме

Совместное исследование соцсети для нетворкинга «Сетка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 54% российских работодателей положительно относятся к использованию нейросетей при подготовке резюме. Результаты опроса есть в распоряжении ТАСС .

Отношение к ИИ зависит от этапа найма: 51% работодателей позитивно воспринимают ситуацию, когда кандидат может объяснить логику использования нейросети, а 42% не против выполнения тестового задания дома с помощью ИИ. В целом с использованием ИИ со стороны соискателей уже сталкивались 87% российских работодателей.

При этом технологии сами по себе не становятся проблемой, если кандидат понимает полученный результат и способен его объяснить. Широкое распространение нейросетей меняет подход компаний к оценке соискателей: работодатели ориентируются прежде всего на профессиональные навыки, релевантный опыт и результаты работы. Они стали чаще проверять реальные кейсы и детали проектов, внимательнее следить за поведением кандидата на онлайн-интервью и просить решить задачу в реальном времени.

По данным исследования, доверие к домашним тестовым заданиям сильнее снизилось в крупных компаниях с числом сотрудников более тысячи человек. Отдельным источником информации для рекрутеров становятся социальные сети — чаще всего аккаунты соискателей проверяют при найме в торговле, на транспорте и в сфере потребительских услуг.

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