Рекорд Turkish Airlines и цены на воду: как туристы переживают задержки в Анталье

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи над столицей сбили сначала 15, затем еще 14 БПЛА. Аэропорты работают с перебоями: во Внуково «красный» статус получили около 150 рейсов, в Шереметьево задержаны или отменены более сотни. Всего к утру в московских аэропортах накопилось около 250 отмененных и задержанных рейсов. Пять бортов из Антальи в Москву изменили маршрут из-за ограничений во Внуково. «Аэрофлот» и «Россия» объявили о переносах и отменах; последняя попросила пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Суммарное опоздание по 21 рейсу — около 87 часов. Семь рейсов задержаны больше чем на четыре часа, четыре — больше чем на восемь. Рекордсменом стал рейс Turkish Airlines во Внуково: вылет на 11,5 часа позже плана. В терминале T2 бесплатной воды нет, цены высокие: латте около 500 лир, половина литра воды — порядка €4. При задержке действуют нормы ФАП-82 и Воздушного кодекса: через два часа — напитки и связь, через четыре — горячее питание, через восемь днем или шесть ночью — гостиница с трансфером. С 1 марта 2026 года задержка свыше 30 минут дает право на вынужденный отказ от перевозки с возвратом полной стоимости, включая невозвратный тариф. Для компенсации нужно собрать доказательства и чеки, подать претензию перевозчику в течение шести месяцев; штраф по ст. 120 ВК РФ — ₽100 за час просрочки, неустойка по закону о защите прав потребителей — 3% цены билета за каждый час. При пакетном туре претензию следует направлять туроператору.