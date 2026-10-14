Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

Потребление алкоголя в России в сентябре опустилось до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости .

С начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте — до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление фиксировалось лишь в 1996 году: тогда, согласно официальным данным, оно оценивалось в 7,3 литра на человека.

Отмечается, что данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей продаж.

Статистика также показывает различия по регионам. Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,39 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 5,83 литра. В Новосибирской области было выпито 7,8 литра на человека, в Татарстане — 9,63 литра, а в Свердловской области — 9,84 литра. Таким образом, в ряде регионов потребление существенно превышает среднероссийский уровень.

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