Россия не поддержала предложенную Америкой программу работы Совбеза ООН

Америка предложила программу работы Совбеза ООН в августе, но Россия не поддержала ее. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал Дмитрий Полянский, являющийся заместителем постпреда России при ООН, ближайший месяц США выполняют функцию председателя ООН, однако российская сторона отказалась поддержать предложенный вектор работы. Причиной такого решения представитель России назвал неправильные действия Америки в начале своего председательства.

Незадолго до этого Полянский высказался и в адрес Британии, чье председательство в Совбезе ООН он назвал позором. Причиной недовольства стало решение Британии не давать слово докладчику, представленному российской стороной, когда речь шла о гонениях на Украинскую православную церковь.