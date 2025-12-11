«От 720 руб. до 148 тыс. за одно дерево». Как выбрать искусственную елку на Новый год и не пожалеть

При выборе искусственной ели у россиян возникает ряд вопросов, сообщил tagilcity.ru. Редакция составила ТОП-3 распространенных вопросов и предоставила детальный ответ на них.

«1. Что необходимо учитывать, приобретая искусственную ель?»

Приобретая искусственную ель, в первую очередь необходимо учитывать микроклимат квартиры. Зимой воздух в помещениях становится сухим из-за отопления, поэтому стоит выбирать модели с устойчивым, не выгорающим цветом, чтобы ель долго сохраняла привлекательный вид.

«2. Где искать елку?»

Искать новогоднее дерево лучше всего в крупных строительных гипермаркетах, а также в специализированных интернет-магазинах, осуществляющих доставку в ваш регион. Широкий ассортимент представлен на популярных маркетплейсах, а в предновогодний период искусственные ели часто можно найти и на местных елочных базарах в специальных секциях.

«3. Когда планировать покупку?»

Планировать покупку эксперты советуют заранее, оптимально — в ноябре или начале декабря. Это позволит не только выбрать из лучшего ассортимента, но и найти желаемые модели с дополнительным декором, например, «с шишками». Самый бюджетный вариант — таежная «сосна» высотой 120 см за 720 руб. Самый дорогой вариант — ель высотой 238 см с раскидистыми ветвями, стоимость которой достигает 148 тыс. руб.

