Выбросы превысили норму почти в 20 раз: прокуратура проверила завод в Омске

В Омске природоохранная прокуратура выявила предприятие, на котором зафиксировали значительное превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ. Проверка началась после жалоб жителей Октябрьского округа на загрязнение воздуха и резкий химический запах, пишет ТАСС .

Как сообщили в прокуратуре Омской области, на предприятии по производству асфальтобетонных смесей обнаружили нарушения экологических требований.

Выбросы оксида углерода превысили норму в 19,85 раза

Во время проверки асфальтосмесительной установки специалисты выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов оксида углерода в 19,85 раза. Концентрация взвешенных веществ оказалась выше установленной нормы в 7,6 раза.

Кроме того, предприятие не выполняло требования по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Также были выявлены нарушения правил эксплуатации газоочистного оборудования.

Прокуратура потребовала устранить нарушения

Руководителю организации внесли представление. В отношении юридического лица инициировали процедуру привлечения к ответственности за нарушение экологических требований и правил эксплуатации оборудования, которое выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу.

Предприятие разработало план устранения выявленных нарушений. Его выполнение находится на контроле прокуратуры.

Если нарушения повторятся, может быть рассмотрен вопрос о приостановлении работы предприятия в судебном порядке.

В Омске усилили контроль за выбросами

В марте Законодательное собрание Омской области по предложению прокуратуры ужесточило контроль за выбросами в периоды неблагоприятных метеоусловий. Соответствующие полномочия передали региональному Минприроды.

В прокуратуре отметили, что значительная часть случаев загрязнения воздуха приходится именно на такие периоды. В Омской области режим неблагоприятных метеорологических условий вводится каждую ночь с 26 сентября. С начала действия режима в городе уже трижды фиксировали загрязнение атмосферного воздуха.