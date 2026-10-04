Lada установила рекорд продаж в сентябре: какие модели покупали чаще всего

Лента.ру: «АвтоВАЗ» зафиксировал рекордные продажи Lada в сентябре

Общество

Сентябрь стал лучшим месяцем для Lada по объему продаж с начала 2026 года: дилеры реализовали 32 310 легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие данные «АвтоВАЗ» опубликовал в своем официальном Telegram-канале «АВТОВАЗ. Официально», передает Лента.ру.

Продажи выросли сразу по нескольким моделям

По сравнению с августом сентябрьский результат оказался выше на 10,6%, а относительно сентября прошлого года продажи увеличились на 9,4%.

Лидером модельного ряда осталась Lada Granta — за месяц реализовано 11 798 автомобилей, что на 5,4% больше августовского показателя.

Продажи Lada Iskra составили 3711 машин, прибавив 12,7% за месяц. Lada Vesta разошлась тиражом 5530 автомобилей.

Особенно заметный рост показало семейство Niva. Продажи Niva Travel достигли 3832 автомобилей, увеличившись на 25,8% по сравнению с августом. Niva Legend выбрали 4148 покупателей — на 79,3% больше, чем месяцем ранее.

Largus и итоги девяти месяцев

В сентябре дилеры также реализовали 2428 пассажирских автомобилей Lada Largus и 585 фургонов этой модели.

Всего за январь–сентябрь 2026 года «АвтоВАЗ» продал 244 626 автомобилей Lada. Это на 0,4% больше результата за аналогичный период 2025 года.

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