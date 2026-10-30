Рубашка за ₽1500 и 25 минут задержки: нижегородка заплатит ₽550 тыс. за дебош в поезде

Суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода на ₽550 тыс. за дебош в поезде

Общество

Суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода, устроившую дебош в поезде, на ₽550 тыс. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Чувашский линейный отдел МВД на транспорте. Инцидент произошел в январе: женщина отправилась из Канаша в Москву, а перед поездкой выпила.

В пути нетрезвая пассажирка попросила проводника продать ей алкоголь; получив отказ, она стала нецензурно ругаться и вести себя агрессивно. Когда сотрудники попытались ее успокоить, нижегородка оказала сопротивление, повредила форменную рубашку одной из сотрудниц поездной бригады стоимостью ₽1500 и нанесла незначительные травмы.

На станции Муром дебоширку высадили полицейские, на нее составили протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Из-за произошедшего поезд задержался на 25 минут. В ходе судебного разбирательства женщина полностью возместила ущерб, в том числе связанный с задержкой состава. Суд признал ее виновной в хулиганстве и назначил штраф ₽550 тыс. Нижегородка пыталась обжаловать решение, но его оставили без изменений.

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