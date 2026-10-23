Реформа школы: десятиклассникам разрешат отказаться от профильных предметов

С 1 сентября 2027 года российские десятиклассники начнут обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования. Главным нововведением станет возможность проходить программу полностью на базовом уровне, без обязательного углубленного изучения двух и более предметов. При этом профильные классы сохранят свою структуру с возможностью добавления спецнаправлений (инженерного, медицинского, IT). Как отмечает кандидат экономических наук Елена Галий, переход пройдет постепенно, однако минимальная двухлетняя учебная нагрузка вырастет с 2170 до 2312 часов. Об этом сообщает портал REGIONS.