Реформа школы: десятиклассникам разрешат отказаться от профильных предметов

REGIONS: Минпросвещения увеличит минимальное число уроков в 10–11 классах

Общество

С 1 сентября 2027 года российские десятиклассники начнут обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования. Главным нововведением станет возможность проходить программу полностью на базовом уровне, без обязательного углубленного изучения двух и более предметов. При этом профильные классы сохранят свою структуру с возможностью добавления спецнаправлений (инженерного, медицинского, IT). Как отмечает кандидат экономических наук Елена Галий, переход пройдет постепенно, однако минимальная двухлетняя учебная нагрузка вырастет с 2170 до 2312 часов. Об этом сообщает портал REGIONS.

Ключевые изменения стандартов обучения и нагрузка

  • Гибкость образовательных траекторий:
    • Отмена обязательного профиля: школьники смогут учиться по полностью базовой программе без углубленных дисциплин;
    • Узкие профильные направления: внутри стандартных профилей школы смогут запускать лингвистические, медицинские, инженерные, психолого-педагогические и IT-модули;
    • Практическая ориентация: программы по естественно-научным дисциплинам (химия, физика, биология) и математике получат усиленный практический уклон, включая навыки работы с ИИ.
  • График перехода и объем нагрузки:
    • Поэтапный переход: 1 сентября 2027 года на новый ФГОС перейдут только 10-е классы, а первые выпускники обновленной системы появятся в 2029 году;
    • Рост учебных часов: минимальный объем за 10–11-е классы вырастет с 2170 до 2312 часов (при максимуме до 2516 часов и не более 37 часов в неделю);
    • Оснащение кабинетов: базовые требования к техническому оборудованию классов вступили в стандарт, но полноценно начнут действовать с 1 сентября 2030 года.

Читайте также

Подмосковье стало лидером по бронированию жилья на Новый год

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

Анализ квитанции: на какие цифры нужно смотреть при подозрении на сбой электросчетчика

Заплатят за неудобства: в Госдуме придумали способ заставить ЖКХ реально ремонтировать трубы

Профчистка зубов обернулась для москвича операцией на сердце

Профчистка зубов обернулась для москвича операцией на сердце

Белый трюфель в Подмосковье: где искать деликатес с конца лета до января?

Белый трюфель в Подмосковье: где искать деликатес с конца лета до января?

Дрова по приемлемой цене, но без покупателей: чем удивил Лукашенко польский рынок

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

«Стратегически верный шаг»: в 9 классах введут устный экзамен по истории

«Стратегически верный шаг»: в 9 классах введут устный экзамен по истории

Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

В Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей

В Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное