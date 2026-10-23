Реформа школы: десятиклассникам разрешат отказаться от профильных предметов
REGIONS: Минпросвещения увеличит минимальное число уроков в 10–11 классах
С 1 сентября 2027 года российские десятиклассники начнут обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования. Главным нововведением станет возможность проходить программу полностью на базовом уровне, без обязательного углубленного изучения двух и более предметов. При этом профильные классы сохранят свою структуру с возможностью добавления спецнаправлений (инженерного, медицинского, IT). Как отмечает кандидат экономических наук Елена Галий, переход пройдет постепенно, однако минимальная двухлетняя учебная нагрузка вырастет с 2170 до 2312 часов. Об этом сообщает портал REGIONS.
Ключевые изменения стандартов обучения и нагрузка
- Гибкость образовательных траекторий:
- Отмена обязательного профиля: школьники смогут учиться по полностью базовой программе без углубленных дисциплин;
- Узкие профильные направления: внутри стандартных профилей школы смогут запускать лингвистические, медицинские, инженерные, психолого-педагогические и IT-модули;
- Практическая ориентация: программы по естественно-научным дисциплинам (химия, физика, биология) и математике получат усиленный практический уклон, включая навыки работы с ИИ.
- График перехода и объем нагрузки:
- Поэтапный переход: 1 сентября 2027 года на новый ФГОС перейдут только 10-е классы, а первые выпускники обновленной системы появятся в 2029 году;
- Рост учебных часов: минимальный объем за 10–11-е классы вырастет с 2170 до 2312 часов (при максимуме до 2516 часов и не более 37 часов в неделю);
- Оснащение кабинетов: базовые требования к техническому оборудованию классов вступили в стандарт, но полноценно начнут действовать с 1 сентября 2030 года.