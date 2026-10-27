Число компьютерных клубов в Москве выросло на 21% за год
«Яндекс Карты»: количество компьютерных клубов в столице приблизилось к 450
Количество компьютерных клубов в столице за год выросло на 21% — до примерно 450 заведений. Такие данные Агентству городских новостей «Москва» предоставили в пресс-службе сервиса «Яндекс Карты».
По информации компании, увеличение числа клубов зафиксировано в период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года.
Одновременно вырос интерес пользователей к таким площадкам. С января по сентябрь 2026 года посетители сервиса открывали карточки московских компьютерных клубов на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.
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