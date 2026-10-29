Оклады вдвое: кому повысят зарплату с 2027 года

С 1 января 2027 года месячные должностные оклады сотрудников федеральных ведомств, не относящихся к категории госслужащих, вырастут в среднем вдвое. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Речь идет о работниках вроде делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов и техников. Главная цель изменений — увеличить гарантированную часть заработка, которая начисляется за фактически отработанное время.

При этом удвоение оклада не означает автоматического роста всей зарплаты на руки: структура выплат скорректируется. Надбавка за сложность и высокие достижения снизится — она составит от 25 до 50% от оклада (ранее была 50–100%), а выплата к отпуску уменьшится с двух окладов до одного. Зато надбавку за выслугу лет начнут начислять уже после года стажа (раньше — после трех лет). Кроме того, сроки и размеры индексации окладов будут привязаны к окладам госслужащих.