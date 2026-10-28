Управленческий опыт: Сергей Аириней стал исполняющим обязанности главврача

В руководстве Елизовской районной больницы произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, Министерство здравоохранения региона назначило исполняющим обязанности главного врача Сергея Аиринея, ранее занимавшего пост заместителя руководителя данного медучреждения. Кадровое решение связано с длительным отсутствием действующего главврача Ваграма Даллакяна, находящегося в отпуске по состоянию здоровья. Новый руководитель с более чем 20-летним стажем в здравоохранении уже определил ключевые приоритеты в работе больницы. Об этом сообщает сетевое издание KamchatkaMedia .

Назначение нового руководителя Елизовской районной больницы обусловлено необходимостью непрерывного управления крупнейшим районным учреждением здравоохранения. Прежний главный врач Ваграм Даллакян ранее выражал намерение покинуть занимаемую должность из-за необходимости прохождения длительного курса лечения и в настоящее время находится в отпуске по состоянию здоровья. Для обеспечения стабильной работы медучреждения региональный Минздрав доверил руководство Сергею Аиринею, имеющему богатый управленческий опыт.

Сергей Аириней обладает высшей квалификацией и более чем 20-летним опытом работы в медицинской сфере. Окончив Владивостокский государственный медицинский университет в 1998 году, оншел путь от врача скорой помощи до руководителя крупных медицинских организаций Приморского края и Камчатки, включая Станцию скорой помощи Артема и Владивостокскую поликлинику № 1. Аириней является выпускником президентской программы РАНХиГС, участвовал в проекте «Профессионалитет» в мастерской управления «Сенеж» и награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Перед исполняющим обязанности главного врача поставлен комплекс первоочередных задач по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей Елизовского района. Сергей Аириней намеревается уделить особое внимание бесперебойному лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, соблюдению строгих стандартов оказания медпомощи, выстраиванию эффективного диалога с пациентами и укомплектованию больницы квалифицированными кадрами.