Управленческий опыт: Сергей Аириней стал исполняющим обязанности главврача
На Камчатке назвали причины смены руководства Елизовской больницы
В руководстве Елизовской районной больницы произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, Министерство здравоохранения региона назначило исполняющим обязанности главного врача Сергея Аиринея, ранее занимавшего пост заместителя руководителя данного медучреждения. Кадровое решение связано с длительным отсутствием действующего главврача Ваграма Даллакяна, находящегося в отпуске по состоянию здоровья. Новый руководитель с более чем 20-летним стажем в здравоохранении уже определил ключевые приоритеты в работе больницы. Об этом сообщает сетевое издание KamchatkaMedia.
Назначение нового руководителя Елизовской районной больницы обусловлено необходимостью непрерывного управления крупнейшим районным учреждением здравоохранения. Прежний главный врач Ваграм Даллакян ранее выражал намерение покинуть занимаемую должность из-за необходимости прохождения длительного курса лечения и в настоящее время находится в отпуске по состоянию здоровья. Для обеспечения стабильной работы медучреждения региональный Минздрав доверил руководство Сергею Аиринею, имеющему богатый управленческий опыт.
Сергей Аириней обладает высшей квалификацией и более чем 20-летним опытом работы в медицинской сфере. Окончив Владивостокский государственный медицинский университет в 1998 году, оншел путь от врача скорой помощи до руководителя крупных медицинских организаций Приморского края и Камчатки, включая Станцию скорой помощи Артема и Владивостокскую поликлинику № 1. Аириней является выпускником президентской программы РАНХиГС, участвовал в проекте «Профессионалитет» в мастерской управления «Сенеж» и награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Перед исполняющим обязанности главного врача поставлен комплекс первоочередных задач по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей Елизовского района. Сергей Аириней намеревается уделить особое внимание бесперебойному лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, соблюдению строгих стандартов оказания медпомощи, выстраиванию эффективного диалога с пациентами и укомплектованию больницы квалифицированными кадрами.