Ограничение поставок: Экспорт авто европейских брендов из КНР осложнится в 2027 году

РИА Новости: экспорт авто европейских брендов из КНР осложнится в 2027 году

Общество

С 1 января 2027 года правительство КНР вводит новые ограничения на экспорт автомобилей, направленные на усиление контроля за зарубежным техническим обслуживанием. Автомобильные дилеры и импортеры предупреждают, что нововведения затронут прежде всего машины ушедших из России европейских концернов, собираемые на китайских заводах (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen), а также ряд премиальных брендов Поднебесной, включая Xiaomi и Zeekr. Производителям придется документально подтверждать наличие сервисной сети и поставок запчастей за границей, что рискует вызвать удорожание параллельного импорта. Об этом информирует РИА Новости.

Министерство коммерции КНР ужесточает требования к автопроизводителям и экспортерам, запрашивающим лицензии на вывоз транспортных средств за пределы страны. Начиная с 2027 года автозаводам потребуется официально гарантировать наличие квалифицированного сервисного обслуживания, необходимого оборудования и бесперебойных поставок расходных материалов в странах назначения. Поскольку глобальные бренды, приостановившие прямую работу на российском рынке, не смогут выдать подобные официальные подтверждения для РФ, экспорт машин европейских марок китайской сборки окажется существенно затруднен.

Дополнительные барьеры действуют в КНР с 2026 года: без прямого разрешения автопроизводителя вывезти машину из страны можно лишь в том случае, если она находилась на внутреннем учете в Китае не менее 180 дней и получила статус подержанной. В связи с новыми требованиями 2027 года эксперты авторынка выделяют два возможных сценария развития событий: поставщики будут либо строго выдерживать полгода стоянки машин на китайском учете, либо искать способы формального подтверждения наличия сервисной инфраструктуры в странах-импортерах.

Представители Национального автомобильного союза (НАС) отмечают, что новые правила экспортного контроля КНР, принимаемые под давлением риска вторичных санкций, неизбежно спровоцируют рост конечной стоимости машин для потребителей. Подорожание станет дополнительным финансовым фактором наряду с плановой индексацией утилизационного сбора и валютными колебаниями, что ускорит вытеснение неформального параллельного импорта в пользу официально представленных китайских марок.

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