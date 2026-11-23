В водоемах Рязанской области зафиксировано почти 40-кратное превышение предельно допустимой концентрации аммонийного азота. Это говорит о значительном органическом загрязнении. Данные получены в ходе исследования научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина. Ученые обследовали реки, ручьи и озера региона осенью и зимой 2025–2026 годов.

Главными источниками загрязнения названы неочищенные сточные воды, стоки с пастбищ и утечки из выгребных ям. Самым грязным водотоком оказался ручей Дубянка у села Ходынино: там обнаружили почти 74 мг/л, что в 40 раз выше нормы. После впадения в Вожу загрязнение расходится по Оке на несколько километров и постепенно ослабевает. В районе Коростово превышение составляет 3,35 раза, у села Троица — 1,82 раза.

Остро стоит проблема и в каналах Южной Мещеры с непостоянным стоком: там норма превышена в пять и более раз. То же касается мелководных озер Ласковское и Уржинское. В глубоких озерах Сегденское и Черненькое концентрация, напротив, более чем втрое ниже нормы.

Водоемы спасает самоочищение: при достатке кислорода аммонийный азот переходит в менее опасную нитратную форму. Ниже устья Вожи Ока очищается примерно на протяжении 10 км. В малых реках Рязани этот процесс идет с трудом из-за низкой способности к самоочищению.