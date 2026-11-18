Жители подмосковного Павловского Посада активно придумывают название для необычной гипсовой скульптуры коня с лежащей рядом головой, которую заметили в историческом парке «Гарнизон-А», сообщает REGIONS со ссылкой на соцсети.

Композиция представляет собой фигуру скакуна, стоящего в небольшом деревянном домике, тогда как его голова аккуратно размещена снаружи. Вместо классического образа всадника без головы получился любопытный сюжет наоборот — словно животное заглянуло в укрытие передохнуть, решив на время отложить все мысли в сторону.

Автор снимка предложил пользователям сети придумать имя для этого арт-объекта, и фантазия горожан сработала мгновенно. В комментариях уже появился целый список ироничных вариантов:

«Гарнизонский Буцефал на техобслуживании» — версия для тех, кто уверен, что скакуна просто разобрали для планового ремонта;

«Лошадь на удаленке» — когда тело вроде бы на месте, а голова явно где-то отдыхает;

«Ждун верхом» — для терпеливого коня, ожидающего, пока ему помогут собраться с мыслями;

«Конь, который все оставил в домике» — с небольшой оговоркой, что голова все-таки осталась на улице;

«Не буди — голова рядом» — шуточное предупреждение для слишком любопытных туристов;

«Конь отдельно, голова отдельно» — максимально прямолинейное описание увиденного.

Сбор креативных идей в комментариях продолжается, поэтому у загадочной парковой инсталляции есть все шансы вскоре обзавестись официальным народным прозвищем.