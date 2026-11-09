Новогодняя премия для всех: в Госдуме оценили возможность обязательной 13-й зарплаты

Обязать все российские компании выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату перед Новым годом нельзя. Более того, самого понятия «13-я зарплата» в трудовом законодательстве нет — так называют годовую премию, которую работодатель назначает по определенным правилам. Почему дополнительная выплата не должна становиться обязательной для всех и кто все-таки может рассчитывать на деньги к праздникам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нет такого понятия — зарплата тринадцатая. У нас двенадцать календарных месяцев», — подчеркнула Бессараб.

Депутат напомнила, что обычную заработную плату работодатель обязан перечислять не реже двух раз в месяц. А вот дополнительная выплата по итогам года имеет другую природу: это поощрение за достигнутые результаты.

«Это премия, когда работодатель планирует совместно с работниками премирование при достижении каких-то определенных финансовых результатов», — объяснила парламентарий.

Например, поводом для выплаты могут стать выполнение плана продаж, увеличение объемов производства или успешное решение сложных задач. Однако условия премирования зависят от конкретной компании. Бессараб считает, что вводить обязательные новогодние премии для всех предприятий было бы неправильно. Дополнительные выплаты требуют денег, которые компания должна сначала заработать.

«У работодателя должны быть эти средства. Это должны быть дополнительно заработанные за весь год средства, которых должно хватать на выплату премии», — отметила депутат.

В качестве примера парламентарий привела хлебокомбинат. Чтобы выплатить всем сотрудникам дополнительное вознаграждение, предприятию необходимо получить достаточный финансовый результат. Однако заставить его продать больше хлеба одним требованием закона невозможно. Обязательные выплаты без учета финансовых возможностей бизнеса могли бы поставить предприятия в сложное положение. При этом отсутствие всеобщей гарантии не означает, что работодатель всегда вправе отказаться от обещанной выплаты.

«Такие так называемые предновогодние премии включаются в коллективные договоры, соглашения, принимаются локальными правовыми актами работодателя, но при условии достижения каких-то показателей», — пояснила Бессараб.

Если годовое вознаграждение предусмотрено трудовым или коллективным договором либо положением о премировании, а сотрудник выполнил установленные условия, у него могут возникнуть законные основания требовать выплату. Чтобы понять, положена ли премия, стоит изучить документы компании. В них могут быть указаны необходимый стаж, показатели эффективности, размер вознаграждения и сроки его начисления. Причем годовая премия необязательно перечисляется именно перед Новым годом. Если все предусмотренные условия выполнены, а работодатель отказывается платить, сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.