Сотрудник, который вышел на работу, будучи больным, может столкнуться с административной или дисциплинарной ответственностью. Об этом РИА Новости проинформировали в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«В том случае, если человек знал о своем заболевании, но сознательно пошел на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В федерации пояснили, что сотрудника могут привлечь к административной ответственности при наличии нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Дисциплинарное взыскание, в свою очередь, грозит в случае, если внутренние правила компании обязывают работника сообщать о болезни или ухудшении самочувствия, уточнили в ФНПР.

Ранее сообщалось о том, что большинство российских компаний отказались от массовых годовых премий.