Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет с 30 ноября по 5 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге. Конкурсанты продемонстрируют профессиональные навыки в условиях высокотехнологичного производства по 35 компетенциям.

В мероприятиях примут участие 430 конкурсантов, а также более 560 экспертов, команды молодых специалистов профильной индустрии и представители иностранных государств.

В рамках финала будут организованы выставочная, культурная и профориентационная программы, предусматривающие обмен лучшими практиками. Победители получат предложения по трудоустройству и стажировкам в ведущих компаниях России.

С 2 по 4 декабря 2026 года пройдут мероприятия деловой программы финала.