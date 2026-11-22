При выборе психолога следует ориентироваться на собственное внутреннее эмоциональное состояние: со специалистом должно быть комфортно и приятно общаться, но при этом он должен стремиться разобраться в проблеме, а не просто успокаивать и поддакивать. Об этом РИА Новости рассказал профессор, доктор психологических наук, детско-подростковый психолог Илья Слободчиков. День психолога отмечается в России 22 ноября.

По словам Слободчикова, выбор психолога — всегда очень сложная задача, но ориентироваться нужно на собственные ощущения: общение со специалистом должно быть достаточно комфортным. Он отметил, что психолог должен быть приятен внешне, а у пациента должно возникать ощущение, что его слышат, слушают и стараются понять. При этом специалист не должен создавать иллюзию, что все хорошо, и не должен успокаивать.

Профессор добавил, что общение с психологом не может вызывать дискомфорта — например, агрессии или раздражения от манеры разговора, — а также не должно содержать излишней самоуверенности и пустого пафоса. По его словам, профессиональный разговор всегда конкретен и обходится без отсылок к высоким философствованиям и абстракциям. Психолог — не тот, кто поддакивает: его задача — понять, что происходит.

Слободчиков также отметил, что профессиональный психолог опирается не только на знания, но и в достаточной и адекватной мере на собственный опыт — тогда разговор приобретает особый вариант доверительности.

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