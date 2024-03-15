Руслан Фурс рассказал о неудавшихся попытках провокаций на выборах

По его словам, на избирательном участке в Лыткарино гражданин вылил краску в ящик для голосования. Мужчину задержали, сейчас проводятся дознания по этому делу.

«Судя по видеофиксации, он получал инструкции по телефону. Появились первые сведения, что звонили мошенники, сказали, что на него оформлен кредит, и если он не сделает все правильно, как ему говорят, то кредит «повиснет» на нем», - рассказал Фурс.

В Дмитровском округе на участки №264, №265 и №257 поступили звонки с предупреждением о заминированных автомобилях поблизости. Звучали требования эвакуировать всех людей из помещений участков. Информацию оперативно передали правоохранителям. К счастью, реальной опасности обнаружено не было.

Фурс отметил, что подобные провокации являются попытками давления на людей. Кроме того, он напомнил жителям, что за организацию таких инцидентов может грозить серьезная ответственность.