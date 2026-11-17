Российские железные дороги намерены внедрить возможность подтверждения личности при посадке в поезда дальнего следования через цифровой ID в мессенджере Max. Заместитель генерального директора компании Иван Колесников сообщил, что запуск системы запланирован на конец 2027 года и сразу охватит весь пассажирский парк. При этом традиционная проверка документов останется доступной, позволяя путешественникам самостоятельно выбирать удобный способ идентификации.

Технологическая база для нововведения уже готова. Ранее Министерство транспорта РФ анонсировало расширение применения Max ID не только на железнодорожном, но и на авиационном транспорте. Параллельно РЖД тестируют биометрическую систему распознавания лиц. С апреля она работает на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а с августа к ним добавились направления из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. В аэропортах Шереметьево и Пулково аналогичные сервисы уже функционируют.

Несмотря на технологические перспективы, отношение пассажиров к отказу от бумажных документов остается скептическим. Опросы показывают, что многие граждане продолжают брать с собой паспорта из-за опасений технических сбоев и проблем с доступом к электронным сервисам в пути.