Плановый ремонт или авария: почему в Подмосковье отключают свет

Свет в Подмосковье гаснет не только из-за аварий. Иногда энергетики специально обесточивают участки, чтобы заменить провода, проверить оборудование или отремонтировать подстанцию. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на региональное Минэнерго.

Причин отключений две. Первая — плановые работы. Специалисты заранее выключают свет, чтобы безопасно провести обслуживание, заменить изношенное оборудование или модернизировать подстанцию. Без этого рисковать жизнями рабочих и техникой нельзя. Объем таких работ зависит от ремонтных программ и необходимости восстанавливать сети после предыдущих аварий. Поэтому даже в ясную погоду свет может пропасть в любом населенном пункте.

Вторая причина — внезапные сбои. Сильный ветер валит деревья на провода, мокрый снег и наледь рвут линии, гроза тоже не проходит бесследно. В апреле 2026 года после мощного циклона энергетикам пришлось убирать с проводов сотни упавших деревьев и ремонтировать поврежденные линии.

Для потребителей есть нормативы. Для третьей категории надежности — не более 72 часов в год и не более 24 часов подряд. Если для ремонта нужно больше времени, срок согласовывают с Ростехнадзором. Для первой и второй категорий пределы прописаны в договоре, но не выше, чем для третьей. Для четвертой категории ограничений нет.

Если свет пропал, сначала проверьте: только у вас или во всем доме. Потом звоните в управляющую компанию или сетевую организацию. Информацию об отключениях публикуют на сайтах.

Жителям Подмосковья также доступна круглосуточная служба Минэнерго: 8 (498) 602-31-65. Для сетей «Россетей Московский регион» — 8-800-220-0-220.

Если из-за перепада напряжения сломалась техника, не выбрасывайте ее. Сохраните устройство, получите заключение сервисного центра и направьте претензию энергоснабжающей организации. Верховный суд разъяснял: доказывать надлежащее исполнение обязательств должна сама энергоснабжающая организация.

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