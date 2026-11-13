«Это лишь отложит проблему». Почему опасно снимать самозапрет на кредиты?

Снятие самозапрета на кредиты для внесения платежа по действующему займу может отсрочить решение проблемы и привести к росту обязательств. Об этом «Газете.Ru» заявила преподаватель Института международных экономических связей Аида Исмаилова.

«Если поступления в семейный бюджет не покрывают обычные расходы и действующие платежи, новый заем не устраняет дефицит денег. К прежним обязательствам добавляются проценты и возможные сопутствующие расходы. Иная ситуация — рефинансирование, при котором заемщик сохраняет финансовую устойчивость и получает действительно более подходящие условия. Здесь важно оценивать изменение общей нагрузки, а не только возможность на время уменьшить платеж», — отметила Исмаилова.

Перед отменой ограничения она рекомендовала суммировать обязательные платежи по кредитам и картам и сопоставить их с чистым доходом семьи. Нагрузку до 30–35% эксперт считает более комфортным ориентиром, а превышение половины дохода — тревожным сигналом.

Отдельную угрозу представляют просьбы снять запрет по телефону. Мошенники могут заявлять, что ограничение мешает получить возврат средств, либо предлагать оформить кредит для перевода на «безопасный счет», предупредила Исмаилова.

По ее словам, еще один прием — ссылка на поддельные «Госуслуги» под видом проверки статуса или продления защиты. Насторожить должны инициатива незнакомого собеседника, давление и требование действовать срочно.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ донастроит регулирование займов.