Иммунитет победил метастазы у первого пациента новой вакцины НИЦЭМ

Первый пациент, прошедший курс лечения инновационной российской персонализированной онковакциной против меланомы, успешно завершил терапию. По словам научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, у больного полностью ушли метастазы, а его состояние остается стабильным уже на протяжении четырех месяцев, об этом сообщает издание Газета.Ru .

Технология мРНК и индивидуальный подбор

Отечественная онковакцина разработана на базе современной технологии матричной РНК (мРНК). Принцип действия препарата заключается в активации и направленном обучении собственной иммунной системы человека, благодаря чему организм начинает самостоятельно распознавать и прицельно уничтожать как первичную злокачественную опухоль, так и отдаленные метастазы. Ключевой особенностью разработки является ее абсолютная персонализация: вакцина создается индивидуально под конкретного больного на основе расшифровки его генетических данных и профиля мутаций новообразования.

Дальнейший медицинский контроль

Несмотря на зафиксированную положительную динамику и полное исчезновение метастатических очагов, терапия требует длительного мониторинга. Александр Гинцбург уточнил, что прошедший лечение пациент будет находиться под пристальным наблюдением профильных специалистов-онкологов в течение ближайших трех лет для контроля устойчивости ремиссии.