Иммунитет победил метастазы у первого пациента новой вакцины НИЦЭМ
Новый российский препарат прицельно разрушил метастазы пациента
Первый пациент, прошедший курс лечения инновационной российской персонализированной онковакциной против меланомы, успешно завершил терапию. По словам научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, у больного полностью ушли метастазы, а его состояние остается стабильным уже на протяжении четырех месяцев, об этом сообщает издание Газета.Ru.
Технология мРНК и индивидуальный подбор
Отечественная онковакцина разработана на базе современной технологии матричной РНК (мРНК). Принцип действия препарата заключается в активации и направленном обучении собственной иммунной системы человека, благодаря чему организм начинает самостоятельно распознавать и прицельно уничтожать как первичную злокачественную опухоль, так и отдаленные метастазы. Ключевой особенностью разработки является ее абсолютная персонализация: вакцина создается индивидуально под конкретного больного на основе расшифровки его генетических данных и профиля мутаций новообразования.
Дальнейший медицинский контроль
Несмотря на зафиксированную положительную динамику и полное исчезновение метастатических очагов, терапия требует длительного мониторинга. Александр Гинцбург уточнил, что прошедший лечение пациент будет находиться под пристальным наблюдением профильных специалистов-онкологов в течение ближайших трех лет для контроля устойчивости ремиссии.