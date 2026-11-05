«Сначала чек — потом шины». Роспотребнадзор разъяснил правила шиномонтажа

Роспотребнадзор: за шиномонтаж должны выдать чек или квитанцию

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Оказание услуг в шиномонтажных мастерских, включая подкачку колес и замену шин, требует документального оформления — потребителю должны выдать квитанцию, жетон, талон либо кассовый чек. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

Прежде чем забрать автомобиль, владелец обязан убедиться в полноте и качестве выполненных работ — проверить комплектность, техническое состояние и исправность машины, отметили представители ведомства. Все выявленные недочеты следует озвучить исполнителю незамедлительно.

«При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Если транспортное средство остается на территории сервиса, помимо договора составляется акт с фиксацией комплектности, имеющихся повреждений и дефектов, а также данных о переданных запчастях и материалах — с наименованием, описанием и стоимостью. Дополнительные услуги, запрошенные клиентом, также оформляются отдельным договором, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что шиномонтаж в России подорожал на 12% за год.

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