Ждать ли магнитную бурю 30 сентября: ученые честно оценили геомагнитную обстановку

В среду, 30 сентября, сильных магнитных бурь не ожидается. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%, а сохранения спокойной обстановки — 82%.

Какой будет геомагнитная обстановка

Прогноз на 30 сентября указывает на преимущественно спокойный геомагнитный фон. Вероятность возникновения магнитной бури остается низкой и составляет всего 3%.

При этом космическая погода может меняться, поэтому прогнозы при необходимости корректируются по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Как магнитные бури могут отражаться на самочувствии

Метеозависимые люди могут связывать периоды геомагнитной активности с головной болью, слабостью, изменениями артериального давления и общим ухудшением самочувствия.

Специалисты советуют не создавать дополнительное напряжение из-за ожидания магнитных бурь, сохранять привычный режим и по возможности избегать стрессовых ситуаций. Людям, принимающим назначенные врачом препараты, рекомендуется заранее убедиться, что необходимые лекарства находятся под рукой.

Таким образом, 30 сентября вероятность магнитной бури остается минимальной, а геомагнитная обстановка прогнозируется преимущественно спокойной.