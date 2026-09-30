Ждать ли магнитную бурю 30 сентября: ученые честно оценили геомагнитную обстановку

Общество

В среду, 30 сентября, сильных магнитных бурь не ожидается. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%, а сохранения спокойной обстановки — 82%.

Какой будет геомагнитная обстановка

Прогноз на 30 сентября указывает на преимущественно спокойный геомагнитный фон. Вероятность возникновения магнитной бури остается низкой и составляет всего 3%.

При этом космическая погода может меняться, поэтому прогнозы при необходимости корректируются по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Как магнитные бури могут отражаться на самочувствии

Метеозависимые люди могут связывать периоды геомагнитной активности с головной болью, слабостью, изменениями артериального давления и общим ухудшением самочувствия.

Специалисты советуют не создавать дополнительное напряжение из-за ожидания магнитных бурь, сохранять привычный режим и по возможности избегать стрессовых ситуаций. Людям, принимающим назначенные врачом препараты, рекомендуется заранее убедиться, что необходимые лекарства находятся под рукой.

Таким образом, 30 сентября вероятность магнитной бури остается минимальной, а геомагнитная обстановка прогнозируется преимущественно спокойной.

Читайте также

Оболенский назвал главный недостаток Москвы

Оболенский назвал главный недостаток Москвы

После дефолта «ЕвроТранса» в Минфине заговорили об изменениях в законах

Русские танцы и Чехов по-корейски: в Сеуле стартовал фестиваль культуры

Русские танцы и Чехов по-корейски: в Сеуле стартовал фестиваль культуры

Суд защитил права ветерана СВО с инвалидностью

Суд защитил права ветерана СВО с инвалидностью

Крупную сумму нашли у пассажирки: чем закончилась история в аэропорту Кольцово

Leapmotor A10 вышел на рынок с русифицированным интерфейсом и запасом хода 505 км

Эксперт подсчитала, сколько можно переплатить за ипотеку на вторичку

Эксперт подсчитала, сколько можно переплатить за ипотеку на вторичку

День рождения после смерти: священники раскрыли, как правильно помянуть близкого

Когда выпадет первый снег в Центральной России: прогноз синоптиков

Когда выпадет первый снег в Центральной России: прогноз синоптиков

Анталья рассчитывает на россиян: в октябре ждут роста числа туристов

Анталья рассчитывает на россиян: в октябре ждут роста числа туристов

«Дворники больше не нужны?». В Петербурге создают беспилотного робота для уборки улиц

«Дворники больше не нужны?». В Петербурге создают беспилотного робота для уборки улиц

Бойцы спецоперации из Московской области проголосовали на выборах

Бойцы спецоперации из Московской области проголосовали на выборах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное