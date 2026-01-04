«Сардины на черный день». Венесуэльцы сметают с полок рыбные консервы и яйца

В магазинах венесуэльского штата Ла-Гуайра, недавно оказавшегося в центре внимания из-за действий США, резко вырос спрос на продукты длительного хранения. По словам местных продавцов, жители активно скупают куриные яйца и рыбные консервы.

Корреспондент, посетивший несколько торговых точек, подтвердил, что после произошедшего покупатели в первую очередь интересуются консервированным тунцом и сардинами. Во многих местах запасы были исчерпаны, и лишь в отдельных супермаркетах удачливым покупателям доставались последние банки.

Эти товары традиционно популярны в регионе благодаря своей доступной цене, однако текущий ажиотажный спрос напрямую связан с тревожной политической обстановкой.

