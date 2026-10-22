По ее словам, никакой депортации не было: конфликт в аэропорту Денпасара из-за съемки быстро уладили без санкций со стороны индонезийских правоохранителей, и женщина по-прежнему находится на острове. Ранее новостной Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что туристку якобы выслали из страны и она уже летит в Россию.

Позже выяснилось, что в момент публикации заметки, в 16:01, Юлия общалась с журналистом ИА Регнум и продолжала отдых. Инцидент произошел 21 октября: стоя в очереди, женщина записала несколько секунд видео для подруги, после чего сотрудник полиции забрал у нее телефон и паспорт. Около часа туристке говорили о возможной отправке домой, но затем документы и устройство вернули. В Генеральном консульстве РФ в Денпасаре ИА Регнум сообщили, что не слышали о случившемся, однако подтвердили: видео- и фотосъемка в зоне погранконтроля запрещена и может привести к выдворению. Это правило действует не только на Бали, но и в аэропортах других стран.