Секрет чешской пещеры: почему женский череп 70 лет считали останками мужчины

Международная группа исследователей воссоздала черты лица женщины, жившей на европейском континенте около 45 тысяч лет назад. Останки, которые долгое время ставили антропологов в тупик своей массивной структурой, раскрыли секреты ранних этапов эволюции человека, пишет Главный Региональный.

Загадка разделенного черепа из Чехии

В 1950 году на территории Чехии в пещере возле холма Златы Кунь археологи совершили уникальное открытие, обнаружив расколотый надвое человеческий череп. Первоначально специалисты предполагали, что найденные фрагменты принадлежат двум разным индивидам. Однако последующие генетические исследования опровергли эту гипотезу, доказав, что это останки одной женщины. Ее назвали Златы Кунь в честь холма, расположенного рядом с местом раскопок.

Расшифрованный геном этой женщины на сегодняшний день признан древнейшим из всех известных аналогов современного человека. Анализ ДНК показал, что около 3% своего генетического материала она унаследовала от неандертальцев, что подтверждает факт скрещивания ранних групп Homo sapiens с другими видами людей.

Реконструкция лица с помощью компьютерных технологий

Долгое время точный внешний вид древней жительницы Европы оставался загадкой, однако благодаря проекту с использованием трехмерного моделирования ученым удалось приблизительно воссоздать ее облик. Для этого эксперты применили сведения компьютерной томографии из открытых источников. Задача осложнялась тем, что у черепа отсутствовала крупная часть с левой стороны лица. Как предположил один из авторов исследования Сисеро Мораес, эти повреждения нанесли хищные животные, например, обитавшие в тех краях волки или гиены, добравшиеся до тела после смерти женщины.

Чтобы восстановить утраченные элементы, антропологи опирались на антропологические расчеты и трехмерную реконструкцию прошлых лет. Дополнительно использовались томографические маркеры современных мужчин и женщин, что позволило с высокой точностью восполнить недостающие костные структуры.

Нетипичные анатомические особенности древних людей

Финальный результат работы продемонстрировал уникальные анатомические черты жительницы палеолита. Самой яркой особенностью оказалась чрезвычайно мощная нижняя челюсть и крупная структура лицевых костей. Именно из-за этих параметров первооткрыватели в середине прошлого века ошибочно причислили обладателя черепа к мужскому полу, поскольку подобные массивные формы нехарактерны для современных женщин.