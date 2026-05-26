«Цивилизация узнала о Триедином Боге»: священник раскрыл суть древнего праздника Троицы

Троица — Один из ключевых праздников в христианстве. С его историей и смысловым наполнением помог разобраться священник Вячеслав Ланский. Собеседник издания VSE42.RU является помощником Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам организации церковного служения. В разговоре с журналистом он подробно остановился на том, откуда пошел этот праздник и какое значение Троица несет для верующих.

Как пояснил священник, у Троицы есть и другое название — Пятидесятница. Оно закрепилось за праздником, поскольку отмечается он спустя ровно 50 дней с момента Христова Воскресения.

Вячеслав Ланский также подчеркнул, что истинный смысл Троицы раскрывается через событие, зафиксированное в книге Деяний апостолов. Согласно этому тексту, в Сионской горнице на учеников Христа сошел Дух Святой. Он предстал перед ними в образе «разделяющихся языков, словно бы огненных». Именно это событие, по словам собеседника издания, и стало основой для установления праздника.

«Таким образом, Себя явила миру Третья Ипостась Троицы — Святой Дух. И человеческая цивилизация узнала о Триедином Боге», — пояснил Вячеслав Ланский.

