На форуме в Подмосковье представили ИИ для выявления оружия и боеприпасов

На международном форуме по безопасности, который прошел в Подмосковье, компания «Скантроник» представила программное обеспечение с использованием технологий искусственного интеллекта. Разработка предназначена для автоматического обнаружения вооружения и боеприпасов. Презентовал новинку первый заместитель генерального директора предприятия Андрей Аверьянов, передает REGIONS.

По словам спикера, данное решение в настоящее время находится на этапе опытно-экспериментальной эксплуатации. Также ведется процесс его поэтапного внедрения в практическую деятельность. Новое машинно-программное обеспечение способно в полностью автоматическом режиме распознавать не только само оружие и боеприпасы, но и их составные части.

Помимо этого, на выставочном стенде Московской области предприятие демонстрирует инспекционно-досмотровые комплексы. Специализированный софт, которым оснащены такие системы, позволяет контролировать четыре категории материалов: органику, неорганику, металлы и тяжелые металлы. Программа определяет атомный номер вещества и на этой основе выявляет потенциально опасные предметы.

По информации издания, уникальные подмосковные разработки уже находят практическое применение. Они используются как в пунктах пропуска через государственную границу, так и для обеспечения безопасности на региональном транспорте. При этом разработчики продолжают активно совершенствовать технологии.

«Мы сейчас находимся на стадии опытной эксплуатации и внедрения», — сообщил Аверьянов.

