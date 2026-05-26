В Подмосковье подали около 2 тыс. заявок на госэкспертизу строительных проектов

С начала 2026 года в Подмосковье водали около 2 тыс. заявлений на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ее могут получить индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или другие работы на собственном участке или земле другого правообладателя (застройщика или технического заказчика). Перед началом работ им нужно получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

