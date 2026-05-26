Шире на 28 см, длиннее на 73: в РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового габарита Т

Нижегородская область не вошла в утвержденный РЖД перечень туристических направлений, которые планируется расширять в 2026 году. Тем не менее регион все же получит новые пассажирские вагоны. Во время конференции «PRO//Движение. Год пассажира» стало также известно, что в планах компании — строительство остановочной платформы на станции Арзамас-2, сообщил newsnn.ru.

Подробностями поделился заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников. По его словам, компания ежегодно приобретает у Тверского вагоностроительного завода от 400 до 500 вагонов. Такие объемы закупок планируется сохранить и на перспективу — при условии отсутствия негативных экономических факторов. Часть этого подвижного состава направят и в Нижегородскую область.

Главная новинка железнодорожной отрасли — плацкартные вагоны так называемого габарита Т. Они шире привычных моделей на 28 сантиметров и длиннее — на 73 сантиметра. Ожидается, что за счет этого полки в плацкарте станут просторнее. Также в вагонах появится удобная зона для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Системы кондиционирования, по заявлению разработчиков, будут справляться даже с сильной жарой.

«Казалось бы, эти цифры незначительные, но принципиально позволяют пересобрать компоновку, решить вопрос с позиции изменения габаритов купе», — отметил Колесников.

По информации издания, в текущем году проектирование нового плацкартного вагона должно быть завершено, после чего начнутся его испытания. Следом конструкторы приступят к созданию вагонов СВ и вагонов-ресторанов класса люкс. В итоге должна сформироваться единая модельная линейка для всех поездов дальнего следования.

