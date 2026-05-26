В Звенигороде почти наполовину завершили капремонт спорткомплекса «Звезда»

В Звенигороде на улице Московская продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда», стройготовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

В ходе ремонта планируется отремонтировать бассейн, залы для занятий игровыми видами спорта, заменить все инженерные сети, обновить фасад и входную группу и не только.

