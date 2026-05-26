В Волоколамске молодая семья купила квартиру по жилищной программе

В Волоколамске молодая семья — Владимир и Кристина Васины, которые воспитывают сына, приобрели квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Было волнительно, но все получилось, и мы нашли идеальную для нас квартиру. Она в хорошем районе, на третьем этаже, в середине дома. Очень довольны и счастливы, что нашли именно то, о чем мечтали», — отметила Кристина.

По ее словам, пока они делают ремонт в новом трехкомнатном жилье, переезд планируется в середине лета.

В ведомстве напомнили, что участниками подпрограммы могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее 10 кв. м на человека), проживают в регионе и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

