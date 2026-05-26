Еще 12 компаний реализовали свои инвестиционные проекты при поддержке Московской области

Фонд развития промышленности Московской области продолжает оказывать существенную поддержку бизнесу: в 2025 году еще 12 компаний успешно завершили инвестиционные проекты при содействии фонда. Общая сумма льготных займов, выданных в рамках этих инициатив, достигла 813 млн руб., сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в 2025 году ФРП МО одобрил финансирование 21 проекта, охватывающего создание новых производств, модернизацию действующих предприятий и запуск востребованных видов продукции. Совокупный объем инвестиций по всем одобренным проектам составляет почти 4,3 млрд руб. Из них более 2,2 млрд руб. уже вложено в реализованные инициативы — именно столько составили инвестиции в завершенные на текущий момент 12 проектов.

Поддержка фонда позволяет компаниям масштабировать бизнес, обновлять оборудование и наращивать выпуск продукции, востребованной на рынке.

