Спасатели Подмосковья обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Можайске

Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в Можайском округе.

О найденных боеприпасах в службу «112» Подмосковья сообщили строители, которые проводили земляные работы на частном участке в коттеджном поселке Троицкие усадьбы.

Прибывшие на место специалисты поместили снаряды в специальный контейнер и перевезли на безопасное расстояние от населенного пункта. Там боеприпасы были обезврежены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о ликвидации шести вражеских беспилотников в регионе.