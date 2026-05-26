Спасатели Подмосковья обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Можайске
Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в Можайском округе.
О найденных боеприпасах в службу «112» Подмосковья сообщили строители, которые проводили земляные работы на частном участке в коттеджном поселке Троицкие усадьбы.
Прибывшие на место специалисты поместили снаряды в специальный контейнер и перевезли на безопасное расстояние от населенного пункта. Там боеприпасы были обезврежены.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о ликвидации шести вражеских беспилотников в регионе.