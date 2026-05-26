Лес вблизи базы отдыха «Любляна» в округе Егорьевск стал чище после экологической акции «Чистый лес»

На территории Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес», неподалеку от базы отдыха «Любляна», успешно прошла экологическая акция «Чистый лес». Мероприятие было нацелено на улучшение санитарного состояния лесного фонда и создание более комфортных условий для отдыха жителей и гостей региона. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В акции приняли участие более 100 человек. Волонтеры и специалисты собрали свыше 4 кубометров бытовых отходов. Параллельно с уборкой мусора специалисты лесного хозяйства провели очистку территории от неликвидной древесины — старых, поврежденных и упавших деревьев.

Благодаря проведенным работам территория лесного массива рядом с популярной базой отдыха стала заметно чище и ухоженнее. Теперь гости могут наслаждаться прогулками по живописным тропам, не рискуя наткнуться на груды мусора. Кроме того, улучшение санитарного состояния леса положительно скажется на его экосистеме: снизится нагрузка на почву и растительность, улучшится среда обитания животных и птиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.