Ботинки для саперов и бронежилет-корсет: подмосковное предприятие представило на форуме по безопасности свои разработки

Свою новую продукцию на международном форуме в сфере безопасности показало предприятие «Армаком», расположенное в подмосковном Хотькове. Среди представленных образцов — свежая линейка персональных бронезащитных средств, а также специальная обувь для военных, чья работа связана с разминированием. Задача представить новинки выставочной аудитории была возложена на старшего клиентского специалиста компании Наталью Фомочкину, сообщил REGIONS.

По словам представительницы предприятия, противоминные ботинки, разработанные «Армакомом», уже поставлены на снабжение в Министерство обороны Российской Федерации и активно используются в реальной работе.

В целом компания специализируется на создании бронешлемов, бронежилетов, бронещитов и защитных противоосколочных костюмов. На выставочном стенде Московской области производители продемонстрировали несколько ключевых образцов. Среди них — шлем 6Б-47, который массово поставляется государственному заказчику. Также посетители увидели защитный костюм «Вулкан ВКС», предназначенный для экипажей вертолетов. Он выполнен из специальной огнезащитной ткани, способной выдерживать воздействие открытого пламени в течение десяти секунд.

Среди других новинок, представленных предприятием, оказался модульный бронежилет корсетного типа. Его главная особенность — возможность трансформации под различные боевые задачи. Также компания показала легкие бронещиты пятого класса защиты, масса которых не превышает 25 килограммов, и противоминную обувь в двух модификациях, включая варианты с усиленной защитой, предназначенные для специалистов по разминированию.

Ранее сообщалось, что представители 120 стран принимают участие в международном форуме по безопасности в Подмосковье.