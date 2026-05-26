Разведка ищет «инопланетную кровь» через ДНК-тесты? Снова поднято обсуждение о тайной охоте на гибридные расы

Американскую разведку заподозрили в тайном доступе к базам ДНК-тестов Ancestry и 23andMe ради поиска людей с «инопланетным происхождением», пишет Daily Mail. Звучит как чистая конспирология, но история уже разошлась по уфологическим кругам и снова подогрела тему о пришельцах, якобы живущих среди людей.

Философ и писатель-фантаст Джейсон Реза Джорджани заявил в подкасте American Alchemy, что получил эти сведения от ветерана армии США Лина Бьюкенена. Тот утверждает, что когда-то участвовал в программе «шпионов-экстрасенсов» — специальной формы ведения боевых действий, которое ЦРУ действительно изучало во времена холодной войны.

По словам Джорджани, спецслужбы якобы ищут в ДНК-базах людей с необычными генетическими отклонениями, связанными с расой пришельцев «нордов». В уфологии их описывают как очень высоких существ скандинавского типа внешности: светлая кожа, голубые глаза, белокурые волосы.

Самая странная часть истории — утверждение, что «норды» якобы давно живут в небольших городках в Скалистых горах, скрываются среди людей и заводят семьи. Их потомки, по версии автора, могут даже не знать о своем происхождении.

Официальных доказательств этому нет. Пентагон по-прежнему заявляет, что подтверждений существования инопланетян не найдено, а Daily Mail обратилась за комментариями к 23andMe, Ancestry и бывшему ученому ЦРУ Киту Грину.

Но для любителей НЛО эта история звучит как очередной кусок большой мозаики: если пришельцев нет, почему вокруг ДНК, секретных программ и «гибридов» снова столько шума?