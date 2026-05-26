T-Killah стал отцом во второй раз

Российский рэпер и музыкальный продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, во второй раз стал отцом, сообщает Super. Его супруга Мария Тарасова родила мальчика.

Счастливый отец сообщил радостную новость в своих социальных сетях, подкрепив ее трогательными фотографиями. На снимках молодая семья позирует вместе с новорожденным.

Поклонники и коллеги по цеху уже начали активно поздравлять родителей. Стоит отметить, что слухи о беременности Марии ходили еще в апреле. Тогда T-Killah опубликовал видео, где они с женой выполняют какой-то семейный ритуал, и подписал его: «Готовимся встречать главную посылку года».

Напомним, что личная жизнь рэпера долгое время была связана с громким скандалом. В прошлом он был близок с Ольгой Бузовой и признавался, что плохо поступил с певицей в период ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда T-Killah прекратил общение с телеведущей.

