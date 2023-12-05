Сексолог Варра назвала причины женской симпатии к мужской лысине

С возрастом значительная часть мужчин сталкивается с облысением. Иногда это приводит к таким радикальным решениям, как полное бритье головы или пересадка волос из-за комплексов по поводу потери интереса со стороны женщин. По словам сексолога Юлии Варры, внешность играет незначительную роль в привлекательности сильного пола. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.