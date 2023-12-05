Сексолог Варра назвала причины женской симпатии к мужской лысине
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С возрастом значительная часть мужчин сталкивается с облысением. Иногда это приводит к таким радикальным решениям, как полное бритье головы или пересадка волос из-за комплексов по поводу потери интереса со стороны женщин. По словам сексолога Юлии Варры, внешность играет незначительную роль в привлекательности сильного пола. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что женщина всегда оценивает мужчину комплексно.
По мнению эксперта, лысина является последствием повышенного уровня тестостерона, главного мужского гормона, который напрямую влияет на половую активность представителей сильного пола.