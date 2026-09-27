Глава Якутии назвал сроки полного восстановления Нерюнгринской ГРЭС

Нерюнгринская ГРЭС в Якутии должна полностью вернуться к работе в штатном режиме до конца 2026 года. Восстановление энергоблоков продолжается после возгорания на территории станции. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямой линии, пишет ТАСС.

Пожар на трансформаторной подстанции Нерюнгринской ГРЭС произошел 22 сентября. Возгорание удалось ликвидировать в тот же день, после чего специалисты приступили к устранению последствий аварии. В результате происшествия пострадал один человек.

По словам Николаева, восстановительные работы после ЧП проводились круглосуточно. При этом теплоснабжение Нерюнгринского района удалось восстановить 25 сентября.

Следующим этапом стало возвращение в работу энергоблока № 3. Энергетики запустили его в ночь на 26 сентября. Глава Якутии отметил, что подача тепла сейчас осуществляется в штатном режиме.

Основные восстановительные мероприятия теперь продолжаются на других энергоблоках станции. Ремонт второго энергоблока планируют завершить в ближайшие недели.

Работы на первом энергоблоке также намечены на ближайшие месяцы. После их проведения Нерюнгринская ГРЭС, как ожидается, сможет полностью перейти на штатный режим работы.

Одновременно компетентные службы устанавливают причины произошедшего. По словам главы Якутии, специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах аварии и выяснять, что привело к возгоранию на территории электростанции.