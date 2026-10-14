Семечки вместо сигарет: нарколог Казанцев раскрыл простой способ бросить курить

Нарколог Казанцев: семечки и леденцы помогут бросить курить

Общество

Нарколог Алексей Казанцев рассказал «Абзацу», что леденцы и семечки помогают бросить курить, замещая привычку занять руки и рот. По его словам, эти продукты временно успокаивают центр удовольствия в период отмены табака.

Казанцев отметил, что курение — это занятые рот и руки. Курильщики могут заменять зависимость монпансье, которое посасывают, перебирают руками, или семечками. Это помогает занять рот и руки, успокоить тревожность и раздражительность, возникающие на отмене. Наступает насыщение, и центр удовольствия успокаивается за счет таких подручных средств.

Простые углеводы эффективно стимулируют головной мозг, позволяя на физиологическом уровне пережить отсутствие привычных ритуалов после еды или при стрессе, добавил нарколог. Он также допустил, что зависимые могут использовать для насыщения центра удовольствия торт или пирожные, то есть «заесть сладеньким». Однако семечки и монпансье удобно носить с собой в коробочках, и человек таким образом справляется с компульсией.

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