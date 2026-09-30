Квитанции за зиму могут изменить цену аренды: что проверить до просмотра квартиры

При поиске квартиры для долгосрочной аренды в Москве и Подмосковье важно заранее оценить не только ежемесячную плату, но и дополнительные расходы, условия проживания, транспортную доступность и содержание договора. Эксперты «Авито Недвижимости» подготовили чек-лист из 10 шагов, который помогает проверить жилье до подписания документов, рассказали REGIONS в пресс-службе сервиса.

Что выяснить до просмотра квартиры

Первым делом стоит уточнить, какие расходы входят в арендную ставку, а какие оплачиваются отдельно. Это могут быть коммунальные услуги, показания счетчиков и интернет. Полезно попросить квитанции за разные месяцы, поскольку зимой платежи могут увеличиваться из-за отопления. В некоторых московских и подмосковных жилых комплексах дополнительно взимают плату за охрану или содержание закрытой территории.

Отдельно необходимо узнать сумму залога и комиссии посредника. Снизить первоначальные расходы можно при выборе объявлений без комиссии. В августе 2026 года их доля на рынке долгосрочной аренды составила 51% в Москве, увеличившись за год на 9 п. п., и 60% в Московской области, что на 6 п. п. больше показателя годом ранее.

До просмотра также стоит обсудить возможность рассрочки залога и порядок его возврата.

Срок аренды и правила проживания

Будущему арендатору важно заранее выяснить, как может меняться ставка и за какой срок стороны должны предупреждать друг друга о повышении цены или расторжении договора.

Кроме того, необходимо договориться о составе жильцов, возможности проживания с детьми или домашними животными, правилах пропуска в жилой комплекс, перестановке мебели и оформлении временной регистрации.

Что проверить непосредственно в квартире

Во время просмотра следует оценить весь маршрут от дома до работы или учебы. В Москве имеет значение не только расстояние до метро, но и наличие пересадок, переходов, трафика и возможности пользоваться МЦД или МЦК. В Подмосковье особенно важно учитывать интервалы движения общественного транспорта и возможность добраться домой поздним вечером.

В самой квартире стоит проверить сантехнику, напор и температуру воды, розетки, плиту, холодильник и интернет. Одновременно нужно выяснить, кто будет оплачивать вызов мастера в случае поломки.

Следует также уточнить, какая мебель и техника останутся после заселения и планирует ли собственник хранить в квартире личные вещи.

Отдельное внимание стоит уделить подъезду, лифтам, мусоропроводу, освещению двора, парковке, а также расположению школ и детских садов. При возможности полезно узнать впечатления нынешних или бывших жильцов.

Какие документы нужны перед сделкой

Перед заключением договора необходимо проверить паспорт собственника и свежую выписку из ЕГРН. Если у квартиры несколько владельцев, потребуется согласие каждого из них на сдачу жилья.

В договоре следует подробно указать адрес, срок аренды, размер ставки, состав коммунальных платежей и порядок возврата обеспечительного платежа.

К договору оформляется акт приема-передачи. В нем фиксируют мебель, имеющиеся повреждения, показания счетчиков и количество переданных ключей. Фотографии квартиры в день заселения дополнительно помогут подтвердить ее первоначальное состояние.