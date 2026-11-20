Актриса Мария Кожевникова поделилась в социальных сетях подробностями экстренной госпитализации своего 11-летнего сына Максима. Мальчику потребовалась срочная операция по удалению аппендицита, однако в критический момент артистка находилась за 600 километров от него — в Липецке. Из-за закрытия местного аэропорта она не смогла оперативно вылететь к ребенку.

«Вчера сердце буквально вырывалось из груди. У Максима срочная операция, а я в Липецке, аэропорт закрыт, между нами — 600 км. Держалась только благодаря мысли о том, что в Тушинской детской больнице работают потрясающие врачи», — написала Кожевникова.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, несмотря на сложность случая: аппендикс у мальчика имел нетипичное расположение и находился под печенью. Ситуация вызвала у актрисы сильные эмоции и вернула воспоминания из собственного детства, когда в аналогичном возрасте ей также ставили подозрение на аппендицит. Сейчас Максим уже находится рядом с матерью.

Напомним, что у Марии Кожевниковой и ее гражданского супруга, бизнесмена Евгения Васильева, четверо общих детей. Пара воспитывает сыновей, но официально их брак не зарегистрирован. Младший ребенок родился в день рождения отца семейства.