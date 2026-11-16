Жители Ногинска восхитились появлением «горбатой» легенды советского автопрома на улице

На улицах Ногинска заметили легендарный советский автомобиль ЗАЗ-965, известный как «горбатый», который находится в прекрасном техническом состоянии. Как сообщает REGIONS со ссылкой на местные соцсети, ухоженный раритет получил современные российские госномера и активно участвует в дорожном движении.

Капсула времени на ногинских улицах

Появление раритетной машины вызвало настоящий ажиотаж в региональных пабликах. Горожане активно делятся снимками ретроавтомобиля, спорят об оттенке кузова и ностальгируют, вспоминая поездки на подобных машинах в детстве. Многие сошлись во мнении, что владелец вложил немало сил и любви, чтобы сохранить советскую классику в столь безупречном виде. Как отметил один из пользователей в комментариях, встретить «горбатого» с новыми номерами на дорогах — это настоящий подарок для города, возвращающий в теплую атмосферу прошлого.

Легенда советских дорог

ЗАЗ-965 по праву считается культовой эпохой отечественного машиностроения. Заднемоторный микролитражный автомобиль класса А выпускался на Запорожском заводе с 1960 по 1963 год, после чего его сменила модификация ЗАЗ-965А, сходившая с конвейера до 1969 года. За девять лет советская промышленность выпустила 322 166 таких машин.

Благодаря узнаваемой округлой форме и компактности «Запорожец» быстро завоевал народную любовь. Если в советские годы он был доступным личным транспортом для тысяч семей, то сегодня превратился в желанный объект для коллекционеров и реставраторов. Увидеть такую модель в обычном городском потоке, а не на музейной выставке — большая удача.