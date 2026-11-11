В подмосковном Подольске исключили «человеческий фактор» при ликвидации коммунальных аварий

В Подольск перевели контроль за объектами жизнеобеспечения на цифровой ресурс, округ стал одним из первых по внедрению сквозного онлайн-мониторинга коммунальной инфраструктуры в Подмосковье. По поручению Главы Подольска Григория Артамонова в муниципалитете создали систему, которая фиксирует любые отклонения в предоставлении коммунального ресурса путем сбора и передачи показаний с датчиков для служб, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Подольск.

Диспетчеризация исключает попытки ресурсоснабжающих и управляющих компаний скрыть или затянуть сроки устранения аварийных ситуаций. В округе также решили главную проблему традиционной системы ЖКХ — разобщенность диспетчерских служб — по поручению Главы Подольска была запущена Единая горячая линия ЖКХ: 8 (495) 663-99-99.

Линия объединила в общую информационную сеть диспетчерские «Теплосети», «Водоканала» и всех управляющих компаний Подольска, теперь поступающая заявка автоматически регистрируется в системе и ставится на жесткий электронный контроль с фиксированным таймингом на отработку.

По данным пресс-службы, ремонтные и профилактические работы на объектах теперь контролируются в режиме 24/7 через Единый штаб. Сквозная аналитика поступает напрямую руководству округа. Внедрение алгоритмов автоматического контроля позволило администрации муниципалитета заменить устаревший «ручной» формат управления ЖКХ на прозрачную цифровую модель.

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