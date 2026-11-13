«Сгорело жилье, а теперь шанс»: пенсионер из Петербурга выиграл 10 млн рублей

Пенсионер из Санкт-Петербурга по имени Давуд стал обладателем суперприза моментальной лотереи «Честная цена» в размере 10 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службеу оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея», сообщает РИА Новости .

По данным пресс-релиза, мужчина приобрел пачку билетов еще в июле — по случаю своего дня рождения — однако затем забыл о них и проверил лишь спустя несколько месяцев.

Петербуржец рассказал, что увлекается лотереями с 15 лет. За все годы его самым крупным выигрышем до этого момента были 270 тысяч рублей. Он уже определился с планами на суперприз.

«У меня сгорело жилье, а сейчас появился шанс приобрести недвижимость. Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Санкт-Петербурге, если нет — где-то подальше», — рассказал пенсионер.

Ранее сообщалось о том, что житель Сахалинской области выиграл миллион и не забрал приз.